آرسنال يقترب من خطف مدافع تشيلسي المتمرد

أعلن المدافع البرازيلى ديفيد لويز، تمرده علي فريقه تشيلسي الإنجليزي، ورفض المشاركة في تدريبات البلوز، اليوم الأربعاء، وذلك لرغبته في الرحيل لنادي آرسنال خلال الميركاتو الصيفي الحالي.





وذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، أن "لويز" رفض خوض تدريبات فريقه تشيلس ى اليوم، من أجل الضغط على إدارة ناديه للرحيل على أرسنال، خلال الساعات القليلة المقبلة، قبل نهاية الميركاتو.





وقدم نادي أرسنال عرضًا مغريًا لضم ديفيد لويز خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.