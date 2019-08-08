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آرسنال يقترب من خطف مدافع تشيلسي المتمرد

الخميس 08/أغسطس/2019 - 07:23 ص
آرسنال يقترب من خطف مدافع تشيلسي المتمرد
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علاء خليف
 
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أعلن المدافع البرازيلى ديفيد لويز، تمرده علي فريقه تشيلسي الإنجليزي، ورفض المشاركة في تدريبات البلوز، اليوم الأربعاء، وذلك لرغبته في الرحيل لنادي آرسنال خلال الميركاتو الصيفي الحالي.


وذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، أن "لويز" رفض خوض تدريبات فريقه تشيلسى اليوم، من أجل الضغط على إدارة ناديه للرحيل على أرسنال، خلال الساعات القليلة المقبلة، قبل نهاية الميركاتو.


وقدم نادي أرسنال عرضًا مغريًا لضم ديفيد لويز خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.


يذكر أن عقد "لويز" مع تشيلسي يمتد حتي عام 2021 وذلك بعد تجديد عقده لمدة موسمين في مايو الماضي.
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