مانشستر يوناتيد يرفض في مدافع الفريق
الخميس 08/أغسطس/2019 - 07:21 ص
علاء خليف
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أعلن نادى مانشستر يونايتد الإنجليزى رفضه مسألة بيع المدافع كريس سمولينج إلى إيفرتون خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وأكدت شبكة "سكاى سبورت" البريطانية أن إدارة مانشستر يونايتد تتمسك بإستمرار "سمولينج" مع الفريق، ورفضت عرضاً جيداً تقدم به إيفرتون للحصول على خدمات اللاعب خلال فترة الإنتقالات الحالية.
وأوضحت أن المدرب النرويجى أولى جونار سولشاير يرفض الاستغناء عن سمولينج لأنه بمثابة ركيزة أساسية فى خط الدفاع إلى جانب هارى ماجواير وفيكتور ليندلوف بالموسم الجديد.
وأكدت شبكة "سكاى سبورت" البريطانية أن إدارة مانشستر يونايتد تتمسك بإستمرار "سمولينج" مع الفريق، ورفضت عرضاً جيداً تقدم به إيفرتون للحصول على خدمات اللاعب خلال فترة الإنتقالات الحالية.
وأوضحت أن المدرب النرويجى أولى جونار سولشاير يرفض الاستغناء عن سمولينج لأنه بمثابة ركيزة أساسية فى خط الدفاع إلى جانب هارى ماجواير وفيكتور ليندلوف بالموسم الجديد.
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