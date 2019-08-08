رسمياً.. نجم الآرسنال ينضم لواتفورد

نجح نادي واتفورد الإنجليزي في التعاقد رسميًا مع داني ويلباك مهاجم أرسنال الإنجليزي السابق في صفقة انتقال حر، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.





ولم يكشف نادى واتفورد الإنجليزى عن تفاصيل عقد داني ويلباك مهاجم أرسنال والراتب الأسبوعى الذى سيتقاضاه مع "التوفيز" في الفترة المقبلة.





وكان عقد "ويلباك" مع ارسنال انتهي بنهاية الموسم الماضي، ولم يرتبط اللاعب بأي ناد جديد بسبب مطالبته بالحصول على 100 ألف استرليني راتبًا اسبوعيًا، رغم اهتمام عدة أندية بالتعاقد معه أبرزها ايفرتون، ونيوكاسل ولاتسيو.