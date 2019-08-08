رسمياً.. نجم الآرسنال ينضم لواتفورد
الخميس 08/أغسطس/2019 - 07:15 ص
علاء خليف
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نجح نادي واتفورد الإنجليزي في التعاقد رسميًا مع داني ويلباك مهاجم أرسنال الإنجليزي السابق في صفقة انتقال حر، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.
ولم يكشف نادى واتفورد الإنجليزى عن تفاصيل عقد داني ويلباك مهاجم أرسنال والراتب الأسبوعى الذى سيتقاضاه مع "التوفيز" في الفترة المقبلة.
وكان عقد "ويلباك" مع ارسنال انتهي بنهاية الموسم الماضي، ولم يرتبط اللاعب بأي ناد جديد بسبب مطالبته بالحصول على 100 ألف استرليني راتبًا اسبوعيًا، رغم اهتمام عدة أندية بالتعاقد معه أبرزها ايفرتون، ونيوكاسل ولاتسيو.
ويلباك انتقل إلى أرسنال في صيف عام 2014 قادماً من صفوف مانشستر يونايتد، وشارك مع الجانرز في 126 مباراة في جميع البطولات سجل خلالها 32 هدف وقدم 15 تمريرة حاسمة.
ولم يكشف نادى واتفورد الإنجليزى عن تفاصيل عقد داني ويلباك مهاجم أرسنال والراتب الأسبوعى الذى سيتقاضاه مع "التوفيز" في الفترة المقبلة.
وكان عقد "ويلباك" مع ارسنال انتهي بنهاية الموسم الماضي، ولم يرتبط اللاعب بأي ناد جديد بسبب مطالبته بالحصول على 100 ألف استرليني راتبًا اسبوعيًا، رغم اهتمام عدة أندية بالتعاقد معه أبرزها ايفرتون، ونيوكاسل ولاتسيو.
ويلباك انتقل إلى أرسنال في صيف عام 2014 قادماً من صفوف مانشستر يونايتد، وشارك مع الجانرز في 126 مباراة في جميع البطولات سجل خلالها 32 هدف وقدم 15 تمريرة حاسمة.
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