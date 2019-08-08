500 ألف مشاهدة لـ أغنية رامى صبرى "حكاية حبنا"





حققت أغنية رامى صبري "حكاية حبنا " نصف مليون مشاهدة على "يوتيوب" وهي من ضمن أغانى ألبوم رامى الجديد الذى يحمل اسم "فارق معاك"، وهي من كلمات أمير طعمية، وألحان رامى صبرى، وتوزيع وميكساج طارق مدكور.

من ناحية أخرى يستعد رامى لإحياء حفل غنائي يوم 14 من شهر أغسطس الجاري في مدينة بورسعيد على هامش الإحتفال بعيد الأضحى ومن المتوقع أن يشهد الحفل حضورا كبيرا، ويعد الحفل احتفالا بألبومه الجديد الذى طرحه بداية أغسطس.