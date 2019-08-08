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ياسمين عيسى تهنئ طارق العريان على ولاد رزق 2

الخميس 08/أغسطس/2019 - 06:47 ص
ياسمين عيسى تهنئ طارق العريان على ولاد رزق 2
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الفجر الفني
 
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هنأت ياسمين عيسى زوجة الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، خالها المخرج طارق العريان على فيلمه الجديد ولاد رزق 2 الذي أقيم العرض الخاص به أمس الأربعاء.

ونشرت ياسمين عيسى صورة تجمعها بالعريان، وعلقت "الكلام عمره ما حيعبر عن اللى يتقال عنك. اسطوره وعبقرية وتميز غير عادى. انت فعلا نمبر وان وعمر ما حد فى جيلك او الاجيال اللى قبلك او اللى حيجى بعدك حيشبهك لان مفيش غير المخرج طارق العريان بس". 

وأضافت ياسمين عيسى "خالو انا فخورة انى اكون بنت اختك مبروك ولاد رزق ٢".

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