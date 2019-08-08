شيرين زكي تحذر من خطورة شراء أغنام الأضاحي من الشوارع (فيديو)







وحذرت "زكي"، في لقاء مع برنامج "لقمة عيش"، المذاع على قناة الحدث اليوم، الفضائية، من شراء الأغنام من الشوارع، لأنها تعرض المواطنين للخطر.



ونصحت المواطنين بعد شراء أضاحي من الباعة الجائلين لأنها تأكل وتعيش على القمامة وهي خطر على الإنسان، حيث أنها تتواجد مع الحيوانات الضالة ما يعرضها إلى الإصابة بطفيليات "الساركوسيس" والذي يصيب الإنسان ببعض المشاكل الهضمية، بالإضافة إلى داء "المشوكات"، وهو ينتقل إلى الإنسان.

قالت الدكتورة شيرين زكي، رئيس لجنة سلامة الغذاء والمتابعة الميدانية بالنقابة العامة للأطباء البيطريين، إن مربيين المواشي يبيعون بالخسارة و"مخروب بيتهم"، نتيجة ارتفاع أسعار الأعلاف.