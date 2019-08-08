تفاصيل حفل مايا دياب في قبرص

تحيى المطربة اللبنانية مايا دياب حفلا غنائيا، ضمن حفلات صيف 2019 بقبرص، يوم السبت الموافق 17 أغسطس الجارى، ومن المقرر أن تقدم عددا كبيرا من أغانيها القديمة والحديثة لجمهورها من الجاليات العربية هناك، بالإضافة إلى محبى ومعجبى مايا فى قبرص.

وأحيت مايا دياب حفلا غنائيا مساء يوم الخميس الماضي بأحد فنادق مدينة أربيل العراقية ضمن حفلات صيف 2019، وقدمت مايا أغانيها الشهيرة اضافة إلى رقصها على المسرح كعادتها للتفاعل مع الجمهور العراقى.



