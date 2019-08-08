لوكاكو يعلن التمرد على اليوناتيد

يتغيب روميلو لوكاكو مهاجم نادى مانشستر يونايتد الإنجليزي عن تدريبات فريقه بسبب رفض بيعه خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية لأحد أندية القمة فى إيطاليا.





وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية BBC أن مانشيتر يونايتد أرسل رسالة إلكترونية للاعب البلجيكى يخطره في ها بالإنضمام لمعسكر الفريق إستعداداً للموسم الجديد.





وأشارت الهيئة البريطانية أن اللاعب غاضب بسبب رفض إدارة اليونايتد تخفيض سعره من 75 مليون يورو من أجل الرحيل خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.