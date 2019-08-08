لوكاكو يعلن التمرد على اليوناتيد
الخميس 08/أغسطس/2019 - 06:17 ص
محمد جمال
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يتغيب روميلو لوكاكو مهاجم نادى مانشستر يونايتد الإنجليزي عن تدريبات فريقه بسبب رفض بيعه خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية لأحد أندية القمة فى إيطاليا.
وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية BBC أن مانشيتر يونايتد أرسل رسالة إلكترونية للاعب البلجيكى يخطره فيها بالإنضمام لمعسكر الفريق إستعداداً للموسم الجديد.
وأشارت الهيئة البريطانية أن اللاعب غاضب بسبب رفض إدارة اليونايتد تخفيض سعره من 75 مليون يورو من أجل الرحيل خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.
ويذكر أن انتر ميلان ويوفنتوس مهتمان بضم اللاعب خلال الفترة الحالية لتدعيم خط الهجوم.
وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية BBC أن مانشيتر يونايتد أرسل رسالة إلكترونية للاعب البلجيكى يخطره فيها بالإنضمام لمعسكر الفريق إستعداداً للموسم الجديد.
وأشارت الهيئة البريطانية أن اللاعب غاضب بسبب رفض إدارة اليونايتد تخفيض سعره من 75 مليون يورو من أجل الرحيل خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.
ويذكر أن انتر ميلان ويوفنتوس مهتمان بضم اللاعب خلال الفترة الحالية لتدعيم خط الهجوم.
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