عالم أزهري: المبيت في منى سنة يجوز تركها



وأضاف "النجار"، في لقاء مع برنامج "مساء dmc" المذاع على قناة "dmc" الفضائية، ويقدمه رامي رضوان، أن يوم الترويه هو يوم 8 والذي يبدأ فيه الحجاج الاستعداد ليوم عرفات، في اليوم التالي.



وتابع العالم الأزهري، أن المبيت في منى يوم 8 هو سنة يجوز تركها للمصلحة العامة، خاصة كبار السن والأطفال ومن لا يقدرون على الزحام.

قال الدكتور عبد العزيز النجار، العالم الأزهري، إن رحلة الحج ليست ترفيهية وإنما ذهاب لله عز وجل، في صحراء جرداء، لكي تتفرغ الحواس لله عز وجل.