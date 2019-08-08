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تفاصيل ألبوم نادر أبو الليف الجديد قبل طرحه

الخميس 08/أغسطس/2019 - 06:09 ص
تفاصيل ألبوم نادر أبو الليف الجديد قبل طرحه
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الفجر الفني
 
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يعمل حاليا المطرب نادر أبو الليف على اللمسات الأخيرة والنهائية لألبومه الجديد المقرر طرحه خلال الأيام المقبلة ويتعاون من خلاله مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين.

ومن الشعراء السيد على، وأحمد القبطان، وهشام صادق،أما الملحنين عماد تاج، ومحمود صادق، والموزعين مورو، وأسامة عبد الهادي، وصادق عادل صادق، وغيرهم ويشمل 12 أغانى تتنوع بين الدراما والشعبى والرومانسية ومازال فى مرحلة الاستقرار على اسمه.

من ناحية أخرى يشارك أبو الليف فى مسرحية "كينج كونج" من إنتاج فرقة تحت 18، بقيادة الفنان وليد طه، التابعة للبيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية، برئاسة الدكتور عادل عبده.


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