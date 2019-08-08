اليوناتيد يصرف التعاقد مع لاعب توتنهام

أفادت تقارير صحفية اليوم أن مانشيتر يونايتد قد صرف النظر عن التعاقد مع النجم الدنماركى كريستيان إيريكسن لاعب توتنهام هوتسيبير الإنجليزي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.





وذكرت شبكة "سكاى سبورتس" أن نادى مانشستر قد صرف النظر وأهتمامه باللاعب الدنما ركى بسبب إعتقاد النادى الإنجليزى أن اللاعب سيرجل لصفوف ريال مدريد الإسبانى.