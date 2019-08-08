اليوناتيد يصرف التعاقد مع لاعب توتنهام
الخميس 08/أغسطس/2019 - 06:03 ص
محمد جمال
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أفادت تقارير صحفية اليوم أن مانشيتر يونايتد قد صرف النظر عن التعاقد مع النجم الدنماركى كريستيان إيريكسن لاعب توتنهام هوتسيبير الإنجليزي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.
وذكرت شبكة "سكاى سبورتس" أن نادى مانشستر قد صرف النظر وأهتمامه باللاعب الدنماركى بسبب إعتقاد النادى الإنجليزى أن اللاعب سيرجل لصفوف ريال مدريد الإسبانى.
وأشارت الشبكة أن توتنهام تسعى لبيع اللاعب خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية لأن عقد اللاعب سينتهى الموسم المقبل وتريد إدارة السبيرز الإستفادة المادية من اللاعب.
وذكرت شبكة "سكاى سبورتس" أن نادى مانشستر قد صرف النظر وأهتمامه باللاعب الدنماركى بسبب إعتقاد النادى الإنجليزى أن اللاعب سيرجل لصفوف ريال مدريد الإسبانى.
وأشارت الشبكة أن توتنهام تسعى لبيع اللاعب خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية لأن عقد اللاعب سينتهى الموسم المقبل وتريد إدارة السبيرز الإستفادة المادية من اللاعب.
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