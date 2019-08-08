شاهد.. ظهور حوت في أحد شواطئ الساحل الشمالي











ويظهر في الفيديو القصير الذي لا تتعدى مدته الدقيقة الواحدة، شيئا أسودا ضخما يتحرك في الماء.



وأوضح "رضوان"، أن البرنامج تلقى هذا الفيديو من أحد المتابعين الذي أكد أنه صور هذا المقطع بنفسه ورصد ظهور هذا الحوت، لافتا إلى أن الأمر ينطوي على خطورة لذلك تم عرضه، لافتًا إلى أن هذه ليست المرة الأولى، وسبق أن ظهر حوت أخر العام الماضي.

عرض برنامج "مساء dmc" المذاع على قناة "dmc" الفضائية، ويقدمه رامي رضوان، مقطع فيديو يرصد ظهور حوت بأحد شواطئ الساحل الشمالي.