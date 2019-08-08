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72 مليون مشاهدة لـ "إنساى" في 20 يوما

الخميس 08/أغسطس/2019 - 05:32 ص
72 مليون مشاهدة لـ إنساى في 20 يوما
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الفجر الفني
 
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حقق كليب "إنساى" للنجمين محمد رمضان، وسعد لمجرد، 72 مليون مشاهدة  منذ طرحه 18 يوليو الماضي على موقع يوتيوب، ونال الفيديو أكثر من مليون إعجاب في مصر والوطن العربي.

وفى سياق متصل، يستعد رمضان لإحياء حفل غنائى فى المملكة العربية السعودية فى شهر أغسطس المقبل بجدة، ويفاجئ الأسطورة جمهوره السعودى بالعديد من الأغانى التى يقدمها خلال الحفل.

 يذكر أن آخر أعمال سعد لمجرد أغنية "نجيبك نجيبك"  من كلمات محمد نوبال، ألحان محمود برحيل، ومن توزيع دى جى فان، أما آخر أعمال رمضان الفنية، أغنية "بابا"، والأغنية من كلمات خالد بدران وألحان وتوزيع رامى المصرى وإخراج أحمد عبد الواحد.

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