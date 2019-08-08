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الأنتر يحطم طموح إيكاردي

الخميس 08/أغسطس/2019 - 05:28 ص
الأنتر يحطم طموح إيكاردي
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محمد جمال
 
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قررت إدارة نادى انتر ميلان الإيطالى قيد اللاعب ماورو إيكاردى مهاجم الفريق فى قائمة الفريق خلال الموسم الذى سينطلق الشهر الجارى.


وذكرت صجيفة "توتو سبورت" الإيطالية أن نادى انتر ميلان قررقيد اللاعب فى قائمة الفريق للموسم المقبل مع عدم قيده فى دورى أبطال أوروبا مما يؤكد أن إدارة الانتر تفتح له الباب للرحيل فى يناير القادم خلال فترة الإنتقالات الشتوية القادمة.


وأشارت الصحيفة أن إيكاردى أصبح أيامه معدودة داخل النيراتزورى ولكن سيكون فى قائمة الفريق الموسم المقبل.
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