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نجم باريس سان جيرمان بديل بوجبا في ريال مدريد

الخميس 08/أغسطس/2019 - 05:23 ص
نجم باريس سان جيرمان بديل بوجبا في ريال مدريد
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ريهام عبد المحسن
 
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أفادت وسائل إعلام عالمية أن ريال مدريد ينوي الدخول في مفاوضات التعاقد مع البرازيلي نيمار دا سليفا نجم باريس سان جيرمان بشرط واحد.

وأكدت شبكة ESPN العالمية أن ريال مدريد سيكون أحد المنافسين على ضم نيمار إذافشل في ضم الفرنسي بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد في الميركاتو الصيفي.

وكشفت الشبكة العالمية أن PSG يرغب في بيع نيمار ولكن لديه شكوك بوجود أندية مستعدة لدفع 222 مليون يورو قيمة الاستغناء عن النجم البرازيلي.

وأشارت الشبكة العالمية إلى أن باريس سان جيرمان يفضل المفاوضات على بيع نيمار بشكل نهائي بدلا من الإعارة مع أحقية الشراء.

وألمحت الشبكة العالمية إلى العلاقة الممتازة بين فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد وناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان والاي ستسهل كثيرا من إتمام الصفقة.

وأوضحت الشبكة العالمية أن نيمار يعتبر دائمًا أحد أهداف بيريز في الميركاتو الصيفي ويسعى منذ سنوات لضمه إلى قلعة السانتياجو برنابيو.
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