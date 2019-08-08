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نجم آرسنال يرحل إلى واتفورد مجانًا

الخميس 08/أغسطس/2019 - 04:32 ص
نجم آرسنال يرحل إلى واتفورد مجانًا
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ريهام عبد المحسن
 
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أعلن واتفورد الإنجليزي عن تعاقده مع الإنجليزي داني ويلبيك نجم آرسنال مجانًا بعد انتهاء عقده مع المدفعجية في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وعلق واتفورد عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك على صورة لويلبيك داخل النادي، قال فيها : "يسرنا أن نؤكد على توقيعنا مع المهاجم الدولي داني ويلبيك في صفقة إنتقال حر".

يذكر أن ويلبيك انضم لآرسنال في 2014 من مانشستر يونايتد.
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