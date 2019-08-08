"أسوان" تكرم المتفوقين في نصر النوبة (صور)

مشيداً بهذا الحفل والمبادرة الكريمة التى تعكس مدى الوعى الثقافى والرقى الحضارى لأهلنا فى نصر النوبة وحرصهم على دعم وتشجيع أبنائنا المتفوقين لمواصلة مسيرة التميز والنجاح بمختلف مراحلهم التعليمية والعلمية.

كما أشار سعيد حجازى إلى أن المتفوقين هم مشاعل الأمل والتقدم والتنوير للمستقبل الواعد سواء لأشخاصهم أو لأسرهم أو لبلادهم لأنهم سيكونوا فى طليعة جيلهم من أجل تحمل المسئولية ومواجهة التحديات ودفع عجلة التنمية بمصرنا الحبيبة فى مختلف المجالات.



وخلال الحفل حرص نائب المحافظ على تقديم التحية وخالص التهانى لكل المتفوقين والمتفوقات وأيضاً لأسرهم الذين كان لهم الأثر الأكبر فى تفوقهم ونبوغهم ، مقدماً الشكر للمعلمين الأجلاء الذين ساهموا بأدائهم المتميز وجهدهم المتواصل فى النهوض بالعملية التعليمية وإستثمارها لصالح أبنائنا وبناتنا الطلاب.



ومن جانبه أكد النائب ياسين عبد الصبور على ضرورة دعم هذه المبادرة وتطويرها لتكون تقليد سنوى يشمل أكبر عدد من المتميزين من أبناء النوبة وذلك تقديراً لكفاحهم وإجتهادهم فى التحصيل الدراسى وتحقيق المراكز المتقدمة بمختلف المستويات التعليمية.



كما أوضح ياسين عبد الصبور بأن فعاليات الإحتفال تضمنت تكريم ٦٠ طالب وطالبة من أوائل المرحل الإعدادية والثانوية العامة والفنية ، بالإضافة إلى عدد من حملة الماجستير والدكتوراه.





ولفت إلى أن فعاليات شملت أيضاً تقديم العديد من العروض الفنية والفقرات الغنائية والفلكلورية والتى أختتمت بتبادل الدروع وتوزيع شهادات التقدير والهدايا على المتفوقين والمتفوقات ، بجانب تكريم عدد من قيادات التربية والتعليم ومجلس الأمناء ونقابة المعلمين ومديرى المدارس الثانوية بإدارة نصر النوبة التعليمية .