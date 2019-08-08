"التضامن" تبدأ في تفويج حجاج الجمعيات إلى عرفات غدا

تبدأ بعثة حج وزارة التضامن الاجتماعى، غدًا الجمعة، فى تفويج حجاج الجمعيات الأهلية البالغ عددهم 12 ألف حاج إلى عرفات، حيث تسلمت البعثة المخيمات الخاصة بالحجاج.

أجرت وزيرة التضامن الاجتماعى، صباح اليوم، اتصالاً هاتفيًا برئيس بعثة حج الوزارة أيمن عبد الموجود، للاطمئنان على استلام مخيمات مشعرى "عرفات ومنى"، استعداد لبدء تفويج الحجيج بعد غدٍ الجمعة، وجودة الخدمات المقدمة بها لراحة الحجاج، كما جرى الاطمئنان على الحالة الصحية للحجيج، مشددة على تسخير كل الجهود والإمكانات لخدمة ضيوف الرحمن مع توجيه اهتمام خاص لكبار السن والحالات المرضية وذوى الظروف.





وكان أيمن أيمن عبد الموجود رئيس بعثة حج التضامن الاجتماعى، قد أكد أن فريقًا من البعثة قام بتسلم المخيمات مع المطوفين وتواجد مشرفى ضيوف الرحمن، حيث حرصت بعثة حج الجمعيات الأهلية لهذا العام على تقديم خدمات أفضل للحجيج فى منطقة المشاعر المقدسة، وتم تجهيز كل خيمة، وهى خيم ألمانى تتميز بالجودة المرتفعة بـ"sofa bed"، ووضع استيكر خاص عليها يتضمن كافة بيانات الحاج.





كما جرى تسليم الحجيج id خاص به وشنطة باك تتضمن كوفرتة ووسادة خاصه به، إضافة إلى دعم المخيمات بمكيفات هواء فريون، والتأكد من رفع قدرتها عن الأعوام الماضية، ومراوح مع التأكيد على جاهزية المخيم بعدد من المكيفات الإضافية فى حال الاحتياج إليها، كذلك فنى كهرباء بكل مخيم، إضافة إلى التعاقد على حمامات إضافية وأماكن للوضوء لمنع الزحام.



