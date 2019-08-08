تعرف علي موعد طرح كليب"من غير ما أحكيلك" لتامر عاشور

ساعات قليلة تفصلنا عن طرح الفيديو كليب لأغنية "من غير ما أحكيلك" للفنان تامر عاشور، وذلك عبر قناته الخاصة بموقع الفيديوهات العالمي"يوتيوب".





الأغنية ضمن أغاني ألبومه الأخير"أيام" وهي من كلمات جمال الخولي، وألحان محمد النادي، وتوزيع النابلسي، وحققت الأغنية نجاحا كبيرا ونسب مشاهدة عالية عبر"يوتيوب" تجاوزت 4 مليون.





جدير بالذكر أن عاشور، أحيا مؤخرا واحدة من أضخم حفلات المسرح الروماني بالإسكندرية حيث احتشد آلاف الشباب من الجنسين أمام بوابات المسرح عقب نفاذ التذاكر بالكامل في محاولة لإيجاد طريقة للدخول ولكن بلا جدوي نظرا لامتلاء المقاعد بالداخل عن آخرها وهو ما جعلهم يحيطون بسور المكان من الخارج لمتابعة نجمهم المفضل والاستماع إلى أغانيه عبر أجهزة الصوت.





يأتي الحفل امتدادا لنجاح البوم تامر عاشور الأخير "أيام" لذا حرصت دار الأوبرا المصرية بالإسكندرية علي أن يكون الحفل ختاما للأنشطة الصيفية لمهرجان الموسيقي والغناء بالمسرح الروماني.





من جانبه حرص عاشور علي تقديم عدد كبير من أغانيه المميزة التي تألق بها طوال مشواره الفني والتي حصدت صيحات وهتافات الإعجاب طوال الحفل منها " خيالي" ،"حكايات" ،"انطق "،" ايام " ،"ده حكايه" ، " افترقنا" ،" يا اهلا" ،"قولوله سماح" ،" محظوط" ،" ف بالي "، مشوفناش" ،"ميدلي سلو" ،" انا راجع"، خلصانه الحكايه"وغيرها ممن قدمها تلبية لرغبات الجمهور.



