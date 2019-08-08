نجم ريال مدريد على رادار ميلان

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن مراقبة ميلان لتحركات سوق الانتقالات في ريال مدريد لتحقيق هدفه والتعاقد مع لوكا مودريتش نجم الفريق في الميركاتو الصيفي الحالي.



وأفادت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية بأن ميلان يطمح في تعاقد ريا ل مدريد مع أحد لاعبي خط الوسط على رأسهم دوني فان دي بيك آياكس أو بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد أو كريستيان إريكسن نجم توتنهام حتى يبدأ المفاوضات لضم لوكا مودريتش نجم الميرينجي.



وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن ريال مدريد سيتعاقد هذا الصيف مع لاعب أو اثنين من الثلاثي فان دي بيك وبوجبا وإريكسن.