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نجم المنتخب المصري في طريقه للدوري التركي

الخميس 08/أغسطس/2019 - 03:31 ص
نجم المنتخب المصري في طريقه للدوري التركي
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ريهام عبد المحسن
 
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أفادت تقارير صحفية تركية بأن جالطا سراي التركي اتفق مع المصري محمد النني نجم آرسنال للإنضمام إليه في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكدت صحيفة takvim التركية موافقة جالطا سراي على شروط النني الشخصية لإنهاء إجراءات انتقاله والإنضمام له رسميا.

وأوضحت الصحيفة التركية أن جالاطا سراي سيعلن عن الصفقة في الأيام المقبلة رسميا وأن الصفقة ستكون لمدة موسم على سبيل الإعارة مع خيار الشراء.

وذكرت الصحيفة التركية أن النني شارك في 17 مباراة فقط مع آرسنال في الموسم الماضي منها 8 مباريات فى الفترة الأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

كما أشارت تقارير صحفية إنجليزية مؤخرًا إلى أن وستهام يونايتد كان قريبًا من ضم النني مقابل 9 ملايين جنيه إسترليني ولكن جماهير النادي طالبت بالتراجع عن الصفقة كما رفض كريستال بالاس التعاقد مع النني في صفقة تبادلية مع الإيفواري ويلفريد زاها.
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