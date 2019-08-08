مصطفى حجاج وعبد الباسط حمودة يجتمعان غدا فى الساحل
الخميس 08/أغسطس/2019 - 03:28 ص
الفجر الفني
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يستعد المطرب مصطفى حجاج للمشاركة فى إحياء حفل غنائى ضمن حفلات موسم الصيف 2019، بمشاركة المطرب الشعبى عبد الباسط حمودة، غدا الخميس في الساحل الشمالى.
من ناحية طرح مصطفى حجاج أغنيتن من ألبوم الجديد الذى يحمل اسم "هتزهزه"، وتعاون فى الألبوم مع عدد من الملحنين والشعراء والموزعين، منهم أمير محروس وعزيز الشافعي ومحمد يحيى وتوما وعنتر هلال وسام عبد المنعم وبلال سرور ومصطفى حسن، وأسامة عبد الهادي وياسر نور.
يذكر أن آخر أعمال مصطفى حجاج كليب أغنية "اعمل الصح" الوطنية، من كلمات محمد عاطف، وألحان وليد سعد، وتوزيع أحمد عادل، وإخراج بتول عرفة، وذلك بالتزامن من إجراء الاستفتاء على التعديلات الدستورية.
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