أبطال فيلم أولاد رزق 2 يحتفلون بالعرض الخاص بحضور نجوم الفن

احتفل عدد من الفنانين بالعرض الخاص لفيلم "لفيلم "ولاد رزق - عودة أسود الأرض" المقام فى أحد المولات الكبرى بأكتوبر، حيث وصل منذ قليل أبطال الفيلم أحمد عز، عمرو يوسف، خالد الصاوى، كريم قاسم و الفنانة ريم مصطفى، منى ممدوح، سيد رجب.









كما حضر أيضا الفنان محمد لطفى، نسرين أمين، الفنان اسماعيل شرف، وائل عبد العزيز، المنتج محمد السبكى، والمذيعة انجى عبد الله والدكتورة نداء العريان شقيقة المخرج طارق العريان، مؤلف الفيلم صلاح الجهينى، السيناريست تامر حليب، المنتج محمد حفظى، المخرج على ادريس.





"ولاد رزق 2 – عودة أسود الأرض" يشارك فى بطولته أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوى وأحمد داوود وكريم قاسم وخالد الصاوى ونسرين أمين، وعدد كبير من النجوم كضيوف شرف على رأسهم غادة عادل وخالد الصاوى وإياد نصار وباسم سمرة ومن تأليف صلاح الجهينى، وإخراج طارق العريان وإنتاج سينرجى فيلمز وطارق العريان وشركة الطاهر ميديا برودكشن.



