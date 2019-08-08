تجهيز 468 ساحة لأداء صلاة عيد الأضحى في البحيرة

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أكد الدكتور محمد شعلان وكيل وزارة الأوقاف بالبحيرة، الانتهاء من تجهيز 468 ساحة لإقامة شعائر صلاة عيد الأضحى المبارك موزعه على مدن ومراكز المحافظة، مشيرا إلى أنه تم تزويدها بعدد 928 من الأئمة والخطباء الأساسيين والاحتياطيين بمعدل 2 إمام لكل ساحة ممن اجتازوا دورات التدريب بالوزارة والمشهود لهم بالكفاءة.



من جهته، وجه اللواء هشام أمنه محافظ البحيرة، مديرية الأوقاف برفع درجة الاستعداد وتجهيز ساحات الصلاة واختيار أفضل الأئمة لإلقاء خطبة العيد مع تواجد عدد من الدعاة بكل ساحة للتكبير لصلاة العيد، كما تقدم لشعب مصر وأهالي محافظة البحيرة بخالص التهاني القلبية بقرب حلول عيد الأضحى المبارك داعيا المولى عز وجل أن يعيده علينا بالخير واليمن والبركات.