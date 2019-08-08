السيطرة على حريق نشب فى 6 أحواش لتربية الماشية بسوهاج

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سيطرت إدارة الحماية المدنية بسوهاج على حريق هائل نشب فى 6 أسطح منازل بناحية أولاد طوق غرب بمركز دار السلام شرق محافظة سوهاج



كان اللواء حسن محمود مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا يفيد بنشوب الحريق بسطح منزل ملك مشوادي ع ع م 40 عاما سائق وتطايرت النيران لأسطح منازل وأحواش مجاورة ملك كل من "أسعد.س.م.ع" 53 عاما، عامل، و"عبدالناصر.م.م.ع" 50 عاما، عامل، و"إسماعيل.ا.ع.م" 65 عاما، عامل، و"حسن.م.ع.م" 65 عاما، عامل، و"محمود.م.م.ع" 58 عاما، موظف، ويقيمون بذات الناحية تم السيطرة على الحريق وإخماده دون حدوث إصابات.



وبسؤال المذكورين قرروا بمضمون ما تقدم وأضافوا بأن سبب الحريق تطاير شرر من فرن بلدي ملك الأول كما أضافوا بنفوق 5 رأس غنم وكمية من الطيور وإحتراق كمية من البوص والتبن والأخشاب وأفلاق النخيل ونفوا الشبهة الجنائية، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة لتباشر التحقيق.