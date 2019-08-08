تعرّف على قرارات مجلس إدارة الأهلي

مجلس إدارة النادي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، عقد اجتماعًا مطولًا، مساء أمس الأربعاء، بمقر النادي بالجزيرة. شهدت بدايته التقدم بخالص التعازي لأسر ضحايا حادث انفجار «معهد الأورام» الأليم، مع إصدار قرارٍ بفتح باب التبرع بالدم، يومي الخميس والجمعة، لأعضاء النادي، وجميع لاعبي الفرق الرياضية في حملة تشمل مقر النادي بـ«الجزيرة» و«مدينة نصر» و«الشيخ زايد»، من أجل تقديم كافة سبل الدعم لجميع المصابين من جراء الحادث الإرهابي الغاشم.





كما قرر المجلس اعتماد عقد اللاعبة البرازيلية، باولا كاميلا، لتدعيم الفريق الأول للكرة الطائرة للسيدات.



