الإسماعيلي يجدد طلبه في نجم سموحة

أكد مصدر مسئول بالنادى الإسماعيلى أن المهندس إبراهيم عثمان رئيس النادى جدد مطالبته بضم محمود معاذ الظهير الأيسر لنادى سموحة خلال مفاوضاته لضم محمد حمدى زكى مهاجم سموحة السابق والإسماعيلى الحالى.





وأضاف المصدر لـ"لفجر الرياضي" أن إدارة الإسماعيلى كانت قد أغلقت ملف التفاوض لضم الظهير الأيسر للفريق السكندرى بسبب مغالاة رئيس سموحة فى مبلغ الاستغناء عنه الا انه أبدى تساهل فى انتقال اللاعب للدراويش بعد طلب رئيس الدراويش.





واختتم المصدر تصريحاته بأن هناك مفاوضات مع ثلاثة لاعبين فى مركز الظهير الأيسر لدعم الفريق بعد الاستغناء عن طارق طه لفريق بيراميدز.