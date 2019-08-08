قاتلة مصاصى الدماء الشهيرة "ميلا جوفوفيتش" تعلن عن حملها مرة آخرى

كشفت الممثلة العالمية ميلا جوفوفيتش، عن مفاجأة كبيرة لجمهورها، بعد نشر صورة لها عبر حسابها الشخصى بموقع الصور الشهير انستجرام، منذ قليل، لتعلن عن حملها فى مولود جديد.









وكتبت جوفوفيتش رسالة طويلة قائلاً " علمت منذ 13 أسبوع بحملى، وسرعان ما تدفقت مشاعر الفرح والخوف بداخلى، بعد فقداني حملي الأخير، ولم أكن ارغب في خوض التجربة مرة آخرى سريعاً، حتى وقف بجانى عائلى التى خاضت معي رحلة كبيرة من الاختبارات مع الأطباء والتي انتهت بحملى مرة آخرى، الحمد لله على هذا الحمل، واتمنى الحظ الطيب حتى النهاية".







