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ساندي نيوتن تصطحب ابنتها بحفل Variety Power Of Young Hollywood

الخميس 08/أغسطس/2019 - 01:41 ص
ساندي نيوتن تصطحب ابنتها بحفل Variety Power Of Young Hollywood
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الفجر الفني
 
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اصطحبت الممثلة ساندي نيوتن البالغة من العمر 46 عام ابنتها نيكو البالغة من العمر 14 عام معها لحضور حفل " Variety Power Of Young Hollywood " في لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الامريكية ، كما حضر الحفل النجم ستيفان جيمس و التقطوا عدد من الصور التذكارية معا .


خطفت ساندي الانظار اليها بإطلالتها العصرية ، حيث ظهرت مرتديه فستان قصير مزين بالورود المطرزة ، و قد حمل التصميم إمضاء دار أزياء " Ashish " ، في حين اختارت النجمة الشهيرة أن ترتدي أكسسوارات ذهبية بسيطة زادت من جمال إطلالتها .
ساندي نيوتن تصطحب ابنتها بحفل Variety Power Of Young Hollywood
ساندي نيوتن تصطحب ابنتها بحفل Variety Power Of Young Hollywood
ساندي نيوتن تصطحب ابنتها بحفل Variety Power Of Young Hollywood
ساندي نيوتن تصطحب ابنتها بحفل Variety Power Of Young Hollywood
ساندي نيوتن تصطحب ابنتها بحفل Variety Power Of Young Hollywood
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