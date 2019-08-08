ساندي نيوتن تصطحب ابنتها بحفل Variety Power Of Young Hollywood

اصطحبت الممثلة ساندي نيوتن البالغة من العمر 46 عام ابنتها نيكو البالغة من العمر 14 عام معها لحضور حفل " Variety Power Of Young Hollywood " في لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الامريكية ، كما حضر الحفل النجم ستيفان جيمس و التقطوا عدد من الصور التذكارية معا .







