ساندي نيوتن تصطحب ابنتها بحفل Variety Power Of Young Hollywood
الخميس 08/أغسطس/2019 - 01:41 ص
الفجر الفني
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اصطحبت الممثلة ساندي نيوتن البالغة من العمر 46 عام ابنتها نيكو البالغة من العمر 14 عام معها لحضور حفل " Variety Power Of Young Hollywood " في لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الامريكية ، كما حضر الحفل النجم ستيفان جيمس و التقطوا عدد من الصور التذكارية معا .
خطفت ساندي الانظار اليها بإطلالتها العصرية ، حيث ظهرت مرتديه فستان قصير مزين بالورود المطرزة ، و قد حمل التصميم إمضاء دار أزياء " Ashish " ، في حين اختارت النجمة الشهيرة أن ترتدي أكسسوارات ذهبية بسيطة زادت من جمال إطلالتها .
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