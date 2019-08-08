ريال مدريد يقضي على برشلونة بعلم ميسي

ذكرت تقارير صحفية أسبانية أن نادي ريال مدريد أصبح قريبًا من حسم صفقة البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي بشكل رسمي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.





وأكدت صحيفة "سبورت" الاسبانية أن نادي ريال مدريد اقترب من التوصل إلي اتفاق نهائي مع باريس سان جيرمان بشأن انتقال "نيمار" لصفوف النادي الملكي خلال الميركاتو الصيفي الحالي.





وكان نيمار ارتبط بالانتقال لصفوف برشلونة خلال الميركاتو الصيفي، ولكن يرفض نادي باريس سان جيرمان عودة اللاعب للنادي الكتالوني نظرا لوجود خلافات بين الناديين.





وترددت أنباء قوية أن ريال مدريد سوف يضم نيمار على سبيل الإعارة لمدة موسم مع خيار الشراء النهائي الصيف المقبل.





يذكر أن تقارير إخبارية أشارت إلى أن نيمار أبلغ ميسي بأنه سينتقل إلى ريال مدريد.