عموري يوجه رسالة لجمهور الهلال السعودي
الخميس 08/أغسطس/2019 - 01:21 ص
حسن شحاتة
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وجه الدولي الإماراتي عمر عبد الرحمن "عموري"، رسالة إلى جماهير الهلال السعودي، عبر موقع التواصل الإجتماعي "تويتر".
وكتب عموري عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر": "كل الشكر والتقدير لجمهور الهلال العريق الذي يصنع النجوم ويحفز اللاعبين على الإبداع وكل التوفيق للهلال لن أنساكم أبدا وأنتم في القلب".
ويذكر أن عموري قد عاد لفريقه العين الإماراتي، بعد إنتهاء إعارته للهلال السعودي، وفشل المفاوضات بينهما لتجديد الإعارة.
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