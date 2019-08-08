تامر حسني يحيي حفل الصيف بالساحل الشمالي.. 30 أغسطس

يحيى السوبر ستار تامر حسنى حفل الصيف بالساحل الشمالى، 30 أغسطس المقبل، ويقدم خلال الحفل مجموعة من أشهر أغنياته الجديدة.





من ناحية أخرى، اعتذر النجم تامر حسنى، عن المشاركة فى تقديم الموسم الثالث من برنامج ذا فويس كيدز، والذى يعرض على إحدى القنوات الفضائية، ولم يكشف تامر عن الأسباب التى دفعته للاعتذار عن البرنامج، مكتفيا بأن اعتذاره جاء لأسباب خاصة.





وكتب تامر، عبر حسابه على إنستجرام، قائلا: "لكل الجماهير اللي بتسأل عن تقديمي للموسم الثالث لفويس كيدز أنا اعتذرت عن تقديم الموسم الثالث من برنامج فويس كيدز لأسبابي الخاصة، هتوحشوني جدا ويارب التوفيق لكل المواهب الجميلة ومن كل قلبي أتمنى التوفيق لإدارة البرنامج في اختيار بديل لي مناسب شكراً".



