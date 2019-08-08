عنتر وعبدالسلام يشاركان مصطفى فتحى حفل زفافه

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حرص اللاعب محمد عبد السلام ومحمد عنتر نجمى الكرة لاعبى نادي الزمالك، على حضور حفل زفاف صديقهما وزميلهما بالنادي مصطفى فتحي، المقام بقاعة الفورمنت بنادي القوات المسلحة في مدينة طلخا بمحافظة الدقهلية.



وشهدت القاعة حالة من التصفيق الحار من الحضور والمعزومين لحضور نجوم الكرة وسط تزاحم شديد لإلتقاط الصور التذكارية مهم.

يذكر أن اللاعب مصطفى محمد فتحى عبد الحميد لاعب كرة قدم مصري لاعب نادي الزمالك ولد في 11 مايو 1994 بميت مزاح بالدقهلية بدأ مسيرته الكروية مع نادي نبروه، وفي موسم 2012 2013 انتقل إلى نادي بلقاس ومنه إلى نادي الزمالك.