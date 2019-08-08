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الوحيدة عربيا.. ياسمين صبري ضمن أجمل 100 وجه في العالم

الخميس 08/أغسطس/2019 - 01:09 ص
الوحيدة عربيا.. ياسمين صبري ضمن أجمل 100 وجه في العالم
ياسمين صبري
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الفجر الفني
 
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اختيرت الفنانة ياسمين صبري ضمن قائمة أجمل وأوسم 100 وجه في العالم.

أعلن القائم على هذه المسابقة "تي سي كاندلر" عبر حسابه على Instagram القائمة ليبدأ التصويت عليها.

وتم اختيار ياسمين صبري لتكون العربية الوحيدة في القائمة، فيما شملت عدد من نجوم العالم في مختلف المجالات.

ضمت القائمة من هوليوود:

براد بيت.

ليوناردو دي كابريو.

مارجو روبي.

ذا روك.

زاك إيفرون.

إيما واتسون

جينيفر لورنس.

جيمس موموا.

ضمت من نجوم الرياضة:

كرستيانو رونالدو.

ديفيد بيكهام.

من الهند:

ديبيكا بادكون.

سيدهارت مالهوترا.

من تركيا:

شاتاي أولسوي.

جان يمان.

هاندا أرتشيل.


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