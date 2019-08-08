وصلة رقص لنجم الزمالك وعروسه في حفل زفافه

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شهدت قاعة حفلات "الفورمنت" بنادى القوات المسلحة فى مدينة طلخا بمحافظة الدقهلية وصلة رقص للاعب مصطفى فتحى نجم الزمالك الصاعد وأصدقاؤه وأسرته، وعروسه "هبة" فى الجهة الآخرى مع الأهل والأصدقاء والأقارب.

وشهدت قاعة الحفلات زحاما شديدا من الأهل والأقارب للعروسين والأصدقاء ونجوم كرة القدم.

يذكر أن اللاعب مصطفى محمد فتحى عبد الحميد لاعب كرة قدم مصري لاعب نادي الزمالك ولد في 11 مايو 1994 بميت مزاح بالدقهلية بدأ مسيرته الكروية مع نادي نبروه، وفي موسم 2012 2013 انتقل إلى نادي بلقاس ومنه إلى نادي الزمالك.