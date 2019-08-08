أول صور من زفاف "مصطفى فتحى" بالمنصورة

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رصدت عدسة "الفجر" أول صور من حفل زفاف نجم الزمالك الصاعد مصطفى فتحى إبن قرية ميت مزاح التابعة لمركز المنصورة، من قاعة "الفيرمونت" بنادي القوات المسلحة في مدينة طلخا بمحافظة الدقهلية.



وأوضح شقيق اللاعب المهندس عمر فتحي أن عروس اللاعب "هبة محمد خلف" حاصلة على درجة البكالوريوس من كلية التجارة وهي من مواليد قريته "ميت مزاح" التابعة لمركز المنصورة.



وكشف شقيق لاعب الزمالك أن شقيقه لن يتخلف عن مواعيد تمارينه وتدريباته.، حيث قضي يوم زفافه صباحا في «الجيم»، على أن يستأنف ثاني أيام حفل الزفاف في التمرين، استعدادا لكأس السوبر.



