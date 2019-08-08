الفقي: الرئيس السيسي ضرب مثالًا في الحفاظ على عدم تورط الجيش في أي نزاع

Advertisements



قال الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي، إنه لا يوجد حاكم تسبب في نكبة دولته مثلما فعل صدام حسين رغم أنه كان يحمي المنطقة من النفوذ الإيراني.



وأضاف "الفقي"، خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامجه "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر" مساء اليوم الأربعاء، أن حسني مبارك انتقل بعد مرحلة غزو الكويت وحرب تحريرها من الرئيس إلى الزعيم، مشيرًا إلى أن مبارك اتخذ موقفًا ذكيًا ووطنيًا بعد دخول القوات المصرية إلى الأراضي العراقية عقب تحرير الكويت.



وأشار إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي ضرب مثالًا يحمد له في الحفاظ على عدم تورط القوات المسلحة المصرية في أي نزاع خلال فترة عصيبة مرت بالمنطقة.

