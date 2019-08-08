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باريس سان جيرمان يطلب ثنائي ريال مدريد من أجل ترك نيمار

الخميس 08/أغسطس/2019 - 12:47 ص
باريس سان جيرمان يطلب ثنائي ريال مدريد من أجل ترك نيمار
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أشارت تقارير صحفية إسبانية أن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي يزيد الحصول على خدمات ثنائي ريال مدريد الإسباني، كايلور نافاس ولوكا مودريتش من أجل تسهيل مهمة انتقال لاعبه البرازيلي نيمار دا سيلفا لصفوف الفريق الملكي.

وقال خوسيه ألفاريز آيا مقدم برنامج "الشيرينفيتو" الإسباني أن الأسماء المطروحة في عملية نيمار والتي تعجب باريس سان جيرمان هي كايلور نافاس و لوكا مودريتش.

وأضاف ألفاريز :"العملية تستمر في مسارها و نيمار قريب من ريال مدريد وبات بعيدًا عن برشلونة".
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