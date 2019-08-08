محافظ سوهاج ينتقل لموقع تسريب خط المياه بـ"قلفاو".. وإعادة فتح الطريق (صور)

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تفقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ سوهاج، موقع تسريب خط المياة بامتداد شارع الجمهورية، بمنطقة قلفاو، يرافقة جميع القيادات التنفيذية المعنية بالمحافظة، ومسئولي الهيئة القومية لمياة الشرب والصرف الصحي، والمسئولة عن تنفيذ مشروع إحلال وتجديد خطوط مياة الشرب.



وأوضح أن التسريب حدث أثناء التجارب الخاصة بخط المياة" ٧٠٠ مم"، بمنطقة قلفاو، لافتًا أنه على الفور تم الدفع بمعدات الوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج وحي شرق، وسيارات شفط المياه التابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحي، لشفط المياه الناتجة عن تلك التسريب، بالاضافة الى الحماية المدنية والمرور.



ووجه الأنصاري شركة مياه الشرب والصرف الصحي واللجنة المشكلة من كلية الهندسة ومجلس مدينة سوهاج، ومدير المتابعة الميدانية بالديوان العام، بإعداد تقرير مفصل عن الواقعة لإلحاقة بملف الواقعة السابقة والتي تم احالتها للنيابة العامة.



كما وجه محافظ سوهاج مديرية التضامن الاجتماعي بإعداد حصر شامل للمنازل التى تسربت اليها المياه، ورصد وجود أي تلفيات من عدمه لإصلاح تلك التلفيات.



وقال محافظ سوهاج إنه تم إصلاح الخط، وتمهيد الطريق وإزالة الأضرار الناتجة عن التسريب مع فرش طبقة رملية، وفتح الطريق مرة أخرى لمرور السيارات.



يذكر أنه قد حدث انفجار فى خط المياه بشارع الجمهورية الشهر الماضي وقد أحال محافظ سوهاج تلك الواقعة إلى النيابة العامة.