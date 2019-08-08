أبرز أخبار التوك شو الأربعاء 6-8-2019
الخميس 08/أغسطس/2019 - 12:44 ص
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رقية جمال - أمنية فوزي - كساب أحمد - داليا الحسين- نعيم يوسف
تناولت برامج "التوك شو" مساء الأربعاء، العديد من الموضوعات تضمنت تصريحات ومداخلات هاتفية، وإليكم أبرزها.
الرئيس يوجه رسالة لمنفذي حادث "الأورام": "لا مش هتقدروا" (فيديو)
ووجه "السيسي"، خلال كلمته على هامش افتتاح مجمع الأسمدة الفوسفاتية والمركبة بالعين السخنة، رسالة لمنفذي حادث معهد الأورام، قائلًا: "الأشرار اللي بيحاولوا يهدوا الأمل بقولهم لا مش هتقدروا مش علشان إحنا جامدين، لكن ربنا ميرضاش بكده".
عبير فؤاد: الحديث عن زيادة عدد الأبراج الفلكية "فرقعة إعلامية"
أكدت عبير فؤاد، خبير الأبراج، أن ما أثير حول زيادة عدد الأبراج الفلكية، مجرد شائعات ليس لها أساس من الصحة، منوهة إلى أن هذه الشائعة ترددت بنفس تفاصيلها منذ عام 2011 من أمريكا.
خلال تواجده بالأراضي المقدسة.. أحمد موسى: لا يليق الدعاء على أهل الشر هنا
وأضاف أنه دعا لمصر وأهلها أثناء أداء العمرة؛ لأن بلادنا تستحق كل خير، معقًبا: " مينفعش في هذه الأماكن المقدسة أدعوا على أهل الشر ولا يليق لعظمة المكان واحترامًا له".
رئيس بعثة الحج: نقل الحجاج المرضى لعرفات بسيارات مجهزة
قال الدكتور محمد ضاحي، رئيس البعثة الطبية للحج إنه سيتم نقل الحجاج المرضى لجبل عرفات بسيارات مجهزة، مشيرًا إلى أن هناك متابعة مستمرة للحجاج المصريين.
مهاب مميش: "السيسي رجل يسابق الزمن ليعود بمصر إلى مكانتها"
وتابع أن الزيادة السكانية تلتهم موارد الدولة، ولذلك هناك حرص من الرئيس على تحسين هذه الموارد، معقبًا: "العمل يحدث ليل نهار من أجل نهضة مصر، السيسي رجل يسابق الزمن، والمشوار طويل".
"الأرصاد" تنشر بيانًا عاجلًا عن طقس الخميس
نشرت الهيئة العامة للأرصاد، بيانًا حول حالة طقس يوم الخميس الموافق 8 أغسطس 2019، حيث يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب على الوجه البحري والقاهرة، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا، لطيف ليلًا.
شعبة تجار الذهب: الجرام سيصل إلى ألف جنيه
وأشار إلى أنهم يتوقعون أن جرام الذهب سيصل إلى ألف جنيه، لافتًا إلى أن الكثيرون سيتركون هذه المهنة بسبب ارتفاع أسعار الذهب.
بيت الزكاة المصري يعلن تكفله بعلاج مصابي حادث معهد الأورام
قال صفوت النحاس، أمين عام بيت الزكاة والصدقات المصري، إن بيت الزكاة سيتكفل بعلاج المصابين في حادث معهد الأورام، بالإضافة إلى أنهم سيحصرون احتياجات المعهد.
الرئيس يوجه رسالة لمنفذي حادث "الأورام": "لا مش هتقدروا" (فيديو)
ووجه "السيسي"، خلال كلمته على هامش افتتاح مجمع الأسمدة الفوسفاتية والمركبة بالعين السخنة، رسالة لمنفذي حادث معهد الأورام، قائلًا: "الأشرار اللي بيحاولوا يهدوا الأمل بقولهم لا مش هتقدروا مش علشان إحنا جامدين، لكن ربنا ميرضاش بكده".
عبير فؤاد: الحديث عن زيادة عدد الأبراج الفلكية "فرقعة إعلامية"
أكدت عبير فؤاد، خبير الأبراج، أن ما أثير حول زيادة عدد الأبراج الفلكية، مجرد شائعات ليس لها أساس من الصحة، منوهة إلى أن هذه الشائعة ترددت بنفس تفاصيلها منذ عام 2011 من أمريكا.
خلال تواجده بالأراضي المقدسة.. أحمد موسى: لا يليق الدعاء على أهل الشر هنا
وأضاف أنه دعا لمصر وأهلها أثناء أداء العمرة؛ لأن بلادنا تستحق كل خير، معقًبا: " مينفعش في هذه الأماكن المقدسة أدعوا على أهل الشر ولا يليق لعظمة المكان واحترامًا له".
رئيس بعثة الحج: نقل الحجاج المرضى لعرفات بسيارات مجهزة
قال الدكتور محمد ضاحي، رئيس البعثة الطبية للحج إنه سيتم نقل الحجاج المرضى لجبل عرفات بسيارات مجهزة، مشيرًا إلى أن هناك متابعة مستمرة للحجاج المصريين.
مهاب مميش: "السيسي رجل يسابق الزمن ليعود بمصر إلى مكانتها"
وتابع أن الزيادة السكانية تلتهم موارد الدولة، ولذلك هناك حرص من الرئيس على تحسين هذه الموارد، معقبًا: "العمل يحدث ليل نهار من أجل نهضة مصر، السيسي رجل يسابق الزمن، والمشوار طويل".
"الأرصاد" تنشر بيانًا عاجلًا عن طقس الخميس
نشرت الهيئة العامة للأرصاد، بيانًا حول حالة طقس يوم الخميس الموافق 8 أغسطس 2019، حيث يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب على الوجه البحري والقاهرة، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا، لطيف ليلًا.
شعبة تجار الذهب: الجرام سيصل إلى ألف جنيه
وأشار إلى أنهم يتوقعون أن جرام الذهب سيصل إلى ألف جنيه، لافتًا إلى أن الكثيرون سيتركون هذه المهنة بسبب ارتفاع أسعار الذهب.
بيت الزكاة المصري يعلن تكفله بعلاج مصابي حادث معهد الأورام
قال صفوت النحاس، أمين عام بيت الزكاة والصدقات المصري، إن بيت الزكاة سيتكفل بعلاج المصابين في حادث معهد الأورام، بالإضافة إلى أنهم سيحصرون احتياجات المعهد.
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