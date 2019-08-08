السفير الدنماركي يزور متحف قصر المنيل ويدعو أوروبا لزيارة مصر (صور)

استقبل متحف قصر محمد علي توفيق بالمنيل زيارة قام بها سفير الدنمارك بالقاهرة، وكان في استقباله الدكتور ولاء الدين بدوي مدير عام المتحف في إستقبال السفير وعدد من مرافقيه من أعضاء سفارة الدنمارك بالقاهرة.





وكشف بدوي أن سفير الدنمارك كان معجبًا بالقصر وسراياته وحجراته المختلفة، فيما كان حريصًا علي الاستماع جيدًا لكل ما تم تقديمه من شرح له، كما حرص على السؤال عن كل ما رأه في جولته.





واصطحبهم مدير عام المتحف في جولة لزيارة سرايات القصر، ورؤية المعرض المؤقت "أفندينا" والإعداد للمعرض الجديد "يارايحين للنبى الغالى" عن الحج والذي من المقرر افتتاحه غدًا الخميس.





كان السفير وأعضاء السفارة في سعادة وانبهار لرؤية مثال رائع لمتاحف القصور فى مصر،وايضا مزيج الحضارات المختلفة والزخرفة الاسلامية المتنوعة،ومعرض مميز عن الامير محمد على توفيق واسرته.





وقال مدير عام المتحف إن السفير وأعضاء السفارة تلقوا خلال الحولة رسالة رائعة عن آثارنا ومتاحفنا المصرية، ووعدوا بنقل روعة وجمال القصر لكل مواطني الدنمارك واوروبا، وشكروا مدير المتحف على الزيارة والجولة وحسن الاستقبال.



