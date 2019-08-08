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مصطفى الفقي يكشف كواليس احتلال العراق للكويت.. وموقف مصر

الخميس 08/أغسطس/2019 - 01:52 ص
مصطفى الفقي يكشف كواليس احتلال العراق للكويت.. وموقف مصر
الدكتور مصطفى الفقي
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أمنية فوزي
 
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قال الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي، إنه أبلغ الرئيس الأسبق حسني مبارك فجرًا باحتلال العراق للكويت، معلقًا: "البعض حذرني من إيقاظه لإبلاغه هذا الخبر"، لافتًا إلى أن العراق تبرع لمصر بـ25 مليون دولار، وتم إرسالها مع علي عبد الله صالح حتى تأخذ مصر موقفًا محايدًا مع غزو الكويت.

وأضاف "الفقي"، خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامجه "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر" مساء اليوم الأربعاء، أن الرئيس مبارك اتخذ موقفًا ذكيًا ووطنيًا بعد دخول القوات المصرية إلى الأراضي العراقية عقب تحرير الكويت.

وأشار إلى أن التواصل بين مصر والسعودية خلال فترة غزو العراق للكويت كان مستمرً ووثيقًا.
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