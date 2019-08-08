تعليق منسق برنامج الحياة البرية على ظهور حوت في الساحل الشمالي

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علق الدكتور لؤي السيد، منسق برنامج الحياة البرية في وزارة البيئة علي ظهور الحوت فى الساحل الشمالي قائلا:" أمر طبيعي للغاية".



وأوضح السيد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان لبرنامج " مساء dmc"، المذاع عبر فضائية "dmc"، أن ظهور الحيتان يأتي نتيجة عدم توافر الغذاء في البحر المتوسط.



وأشار منسق برنامج الحياة البرية في وزارة البيئة إلى أنها تلجأ إلى السواحل الجنوبية بشكل طبيعي، أما في شرق المتوسط فيكون ظهورها قليلة للغاية.



وطمأن المواطنين أن هذه الثديات لا تسبب أي خطورة على الإنسان ولا تشكل أي عداء تجاه الإنسان حتى لو كانت كبيرة الحجم، لكن ننصح المواطنين بعدم الاقتراب منها قدر الإمكان والابتعاد عنها حتى يعود إلى وسط البحر، مؤكدا أنه لاي يعادي الإنسان بشكل مباشر.