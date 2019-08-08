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استاذ اقتصاد: مجمع الاسمدة الفوسفاتية بالعين السخنة سيزيد صادرات مصر لـ46 دولة

الخميس 08/أغسطس/2019 - 12:49 ص
استاذ اقتصاد: مجمع الاسمدة الفوسفاتية بالعين السخنة سيزيد صادرات مصر لـ46 دولة
الدكتور إسلام شاهين
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كساب أحمد
 
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علق الدكتور إسلام شاهين، أستاذ الاقتصاد السياسي، على افتتاح الرئيس عبد الفتاخ السيسي مجمع الاسمدة الفوسفاتية بالعين السخنة، قائلًا: "هذا المشروع يأتي في اطار خطة مصر 2030، لتحقيق التنمية.

وتابع "شاهين"، خلال مداخلة هاتفية مع الفضائية "الاولى"، مساء الأرباء، أن هذا المجمع يعتبر انجاز حقيقي، خاصة أن انشائه حدث في 3 سنوات بدلًا من 7 سنوات، لافتَا إلى أن أن هذا المشروع يؤكد توجه الدولة نحو المشاريع الصناعية، وتقليل نسبة البطالة، خاصة أن هذا المشروع سيوفر 3600 فرصة عمل، خلاف أنه يزيد قيمة المواد الخام بدلا من تصديرها مواد خام، دون أي قيمة.

ولفت إلى أن هذا المشروع سيساهم في زيادة صادرات مصر من الأسمدة لـ46دولة، وسيزيد معدل نمو الدولة في ظل احتلال مصر ثالث أعلى نسبة نمو في العالم.


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