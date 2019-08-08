سبورت: نيمار اتخذ قراره النهائي وأبلغ بِه ميسي

كشفت تقارير صحفية أسبانية أن البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، اقترب بقوة من الانتقال لصفوف نادي ريال مدريد الاسباني.









وذكرت صحيفة " TYC SPORT" أن البرازيلي نيمار اتصل بزميله السابق ليونيل ميسي نجم برشلونة الاسباني وأبلغه بأنه سينتفل لصفوف نادي ريال مدريد خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.









وكان نيمار ارتبط بالانتقال لصفوف برشلونة خلال الميركاتو الصيفي، ولكن يرفض نادي باريس سان جيرمان عودة اللاعب للنادي الكتالوني نظرا لوجود خلافات بين الناديين.



