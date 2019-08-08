أسعار الريال السعودي أمام الجنيه اليوم الخميس 8-8-2019 بالبنوك

حققت أسعار صرف الريال السعودي أمام الجنيه اليوم الخميس 8-8-2019، استقرار في بداية التداولات بعدد من البنوك المصرية، مع مواصلة المصريون الاقبال على شرائة لتلبية أحتياجات السفر إلى المملكة العربية السعودية لأداء مناسك الحج.

وجاءت أسعار الريال بعدد من البنوك المصرية على رأسهم البنك الأهلى وبنك مصر وفقًا لموقع الدولار لايف الذي يتابع سعر صرف الجنيه أمام الدولار مقابل العملات الاخرى كالاتي :





سعر الريال السعودي بالبنك المركزي :

3.39 جنيه للشراء و4.43 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في"البنك التجاري الدولي" :

4.38 جنيه للشراء، و4.42 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في " بنك المصرف المتحد":

4.37 جنيه للشراء، و4.43 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية :

4.37 جنيه للشراء و4.42 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس :

4.39 جنيه للشراء، و4.43 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك العربي الأفريفي الدولي :

4.37 جنيه للشراء، و4.42 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك التعمير والإسكان:

4.33 جنيه للشراء، و4.48 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في "بنك مصر":

4.39 جنيه للشراء، و4.43 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في "بنك كريدي أجريكول":

4.38 جنيه للشراء، و4.42 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في "البنك الأهلي المصري":

4.39 جنيه للشراء، و4.43 جنيه للبيع.

سعرالريال السعودي في "بنك الأهلي الكويتي":

4.38 جنيه للشراء، و4.43 جنيه للبيع.