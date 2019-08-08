أسعار الدولار أمام الجنيه المصري بالبنوك اليوم الاثنين 5-8-2019

سجلت أسعار صرف الدولار أمام الجنيه، اليوم الخميس 8-8-2019، استقرار في بداية التداولات بعدد من البنوك المصرية.

وجاءت أسعار الدولار بعدد من البنوك المصرية على رأسهم البنك الأهلى وبنك مصر وفقًا لموقع الدولار لايف الذي يتابع سعر صرف الجنيه أمام الدولار مقابل العملات الاخرى كالاتي :

سعر الدولار بالبنك المركزي :

16.488 جنيه للشراء و16.618 جنيه للبيع.

سعر الدولار في"البنك التجاري الدولي" :

16.49 جنيه للشراء و16.59 جنيه للبيع.

سعر الدولار في " بنك المصرف المتحد":

16.49 جنيه للشراءو 16.59 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية :

16.49 جنيه للشراء و 16.59 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس :

16.52 جنيه للشراء، و16.62 جنيه للبيع.

سعر الدولارفي البنك العربي الأفريفي الدولي :

16.5 جنيه للشراء، و16.6 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان:

16.5 جنيه للشراء، و16.6 جنيه للبيع.

سعر الدولار في "بنك مصر":

الدولار 16.51 جنيه للشراء، و16.61 جنيه للبيع.

سعر الدولار في "بنك كريدي أجريكول":

16.51 جنيه للشراء، و16.61 جنيه للبيع.

سعر الدولار في "البنك الأهلي المصري":

16.51 جنيه للشراء، و16.61 جنيه للبيع.

سعر الدولار في "بنك الأهلي الكويتي":

16.52 جنيه للشراء و16.62 جنيه للبيع.

سعر الدولار في "بنك المصري الخليجي"

سجل الدولار 16.51 جنيه للشراء، و16.61 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك "عَـوده":

الدولار 16.51 جنيه للشراء، و16.61 جنيه للبيع.

سعر الدولار في "بنك مصر إيران":

16.52 جنيه للشراء، و16.62 للبيع.

سعر الدولار في بنك "الشركة المصرفية العربية الدولية":

16.52 جنيه للشراء، و16.62 للبيع.

وسعر الدولار في "البنك الأهلي اليوناني المصري":

16.50 جنيه للشراء و 16.60 جنيه للبيع.

وسعر الدولار في "بنك البركة":

16.51 جنيه للشراء، و16.61 جنيه للبيع.

سعر الدولار في "مصرف أبو ظبي الإسلامي"

16.53 جنيه للشراء، و16.63 جنيه للبيع.





وكان البنك المركزي أعلن مواصلة الأحتياطي النقدي للبلاد من العملات الأجنبية الارتفاع بنهاية يوليو 2019 بقيمة 500 مليون دولار ليصل إلى 44.9 مليار دولار.