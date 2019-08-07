"ساما" تصدر مبادئ السلوك وأخلاقيات العمل في المؤسسات المالية
الأربعاء 07/أغسطس/2019 - 11:50 م
الفجر السعودي
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أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، مبادئ السلوك وأخلاقيات العمل في المؤسسات المالية العاملة في المملكة.
وأضحت المؤسسة، في بيان لها، أن هذه المبادئ تهدف إلى تعزيز الانضباط الوظيفي والنزاهة والشفافية والموضوعية والكفاءة والولاء والفاعلية في سلوك موظفي المؤسسة المالية في أثناء تأديتهم لواجباتهم ومهامهم الوظيفية.
ويأتي إصدار مؤسسة النقد هذه المبادئ ضمنَ جهودها الرامية إلى حماية سمعة المؤسسات المالية، والتأكد من امتثال موظفيها لمبادئ السلوك الحكيم، إلى جانب تحقيق مفهوم الإدارة الرشيدة وتعزيز الأداء الوظيفي والسلوك المهني.
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