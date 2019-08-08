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"الزراعة" توجه عدة نصائح للمواطنين قبل عيد الأضحى المبارك

الخميس 08/أغسطس/2019 - 12:59 ص
الزراعة توجه عدة نصائح للمواطنين قبل عيد الأضحى المبارك
خروف العيد - صورة أرشيفية
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داليا الحسين
 
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قدم الدكتور محمد القرش معاون وزير الزراعة، نصائح للمواطنين عند شراء اللحوم والأضاحي خاصة مع اقتراب عيد الأضحى المبارك.

وقال "القرش"، مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان لبرنامج " مساء dmc"، المذاع عبر فضائية "dmc"، إنه يجب توافر الختم على اللحوم قبل شرائها من أي أماكن للحفاظ على صحة المواطنين.

وأوضح أن فساد اللحوم لديه عدة طرق من أجل اكتشافها من قبل المواطنين وهي:" رائحة كريهة، ظهور لون أخضر، تغير لون اللحوم أثناء استخدامها"، مناشدًا المواطنين شراء اللحوم من سلامة الجزار واتباعه السلامة الصحية والأساليب السليمة.
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