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محافظ الدقهلية: نسعى لتقديم أفضل ما لدينا لتلبية مطالب واحتياجات المواطنين (صور)

الخميس 08/أغسطس/2019 - 05:44 ص
محافظ الدقهلية: نسعى لتقديم أفضل ما لدينا لتلبية مطالب واحتياجات المواطنين (صور)
جانب من اللقاء
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محمد كشك
 
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شد ديوان عام محافظة الدقهلية، اليوم، إستقبال الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، للدكتور أيمن مختار السكرتير العام الجديد للمحافظة، عقب وصوله لاستلام مهام منصبه مؤكدا على ترحيبه به ومتمنيا له التوفيق والنجاح في الدقهلية.

وقال شاروبيم إننا جميعا نسعى لتقديم أفضل ما لدينا لتلبية احتياجات ومطالب المواطنين مهما اختلف موقع العمل وأن جميع أعضاء الجهاز التنفيذي بالمحافظة لهم كل التقدير على جهودهم للنهوض بقطاعات الخدمات بالمحافظة. 

ومن جانبه أكد الدكتور أيمن مختار السكرتير العام الجديد للمحافظة على أنه جزء لا يتجزأ من الجهاز التنفيذي يعمل معهم ونسعى جميعا إلى تلبية المطالب وتوفير الاحتياجات للمواطنين كافة.
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